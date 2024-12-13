Детскую поликлинику в Чехове откроют в 2025 году

Детскую поликлинику построят в Чехове в третьем квартале 2025 года. В ней смогут принимать 500 пациентов в смену.

Площадь четырехэтажного здания составит около девяти тысяч квадратных метров. На первом этаже будут работать помещения для приема анализов, вестибюль, кабинеты инфекционных заболеваний и неотложной помощи и другие. На втором этаже будут принимать педиатры и откроют процедурные.

На третьем этаже будут принимать узконаправленных специалисты, а также врачи УЗИ и стоматологи. На четвертом откроют кабинеты восстановительного лечения.

Учреждение оснастят современной техникой, а кабинеты подключат к медицинской информационной системе. С ее помощью медики смогут записывать пациентов на повторные приемы, а также получать консультации специалистов из других учреждений.

Больше половины работ по строительству поликлиники уже позади — сейчас рабочие монтируют наружные коммуникации. На территории также проведут благоустройство, обустроят парковку и детскую площадку.