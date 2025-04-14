Детскую поликлинику построят в Звенигороде в 2026 году
В Звенигороде планируют возвести детскую поликлинику Одинцовской областной больницы. На строительной площадке начались подготовительные работы.
Специалисты устанавливают ограждения и занимаются планировкой территории.
В поликлинике оборудуют педиатрическое отделение, лабораторию, кабинеты специалистов, отделение профилактики, комнаты отдыха для сотрудников и другие помещения. В кабинетах установят современную комфортную мебель.
Кроме того, медицинское учреждение получит новое оборудование для проведения всех необходимых обследований.
Поликлинику возведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона.
Работы планируют завершить в следующем году.