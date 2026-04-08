Детскую поликлинику построят в ЖК «Мытищи Парк» в 2028 году

В Московской области появится новая детская поликлиника. Разрешение на ее строительство выдали группе «Самолет» в рамках реализации жилого проекта «Мытищи Парк».

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова отметила, что учреждение рассчитано на прием до 255 юных пациентов за смену. Завершить строительство и открыть поликлинику планируют в начале 2028 года.

Запуск поликлиники позволит создать почти 160 рабочих мест.

Медучреждение разместят в трехэтажном здании с подземным уровнем общей площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров. Первый этаж отведут под регистратуру, гардероб, кабинеты для сдачи анализов, отделение неотложной помощи, а также блок лучевой диагностики.

В структуре поликлиники предусмотрен и пост скорой помощи, рассчитанный на две бригады. После завершения строительства здание оснастят современным оборудованием и передадут в муниципальную систему здравоохранения.

Медицинскую помощь в новой поликлинике будут оказывать по широкому спектру направлений — от терапии и хирургии до офтальмологии и стоматологии. Там появятся кабинеты функциональной диагностики, включая УЗИ, ЭКГ и исследования функции внешнего дыхания. Также оборудуют зал для лечебной физкультуры с раздевалками и душевыми, кабинет физиотерапии и массажный кабинет.

Проект предусматривает полную доступность для маломобильных посетителей: входы в здание выполнят на уровне земли, установят лифты, расширят дверные проемы и коридоры, а также оборудуют специальные санитарные комнаты. Прилегающую территорию благоустроят, озеленят и оградят по периметру.

Жилой комплекс «Мытищи Парк», где разместится поликлиника, находится примерно в 10 километрах от МКАД и соседствует с Пироговским лесопарком.

Концепция проекта предполагает создание закрытых дворов с озеленением и продуманной инфраструктурой: на первых этажах домов откроют магазины, кафе, аптеки и сервисные точки, а для жителей оборудуют игровые и спортивные пространства, зоны отдыха, а также велосипедные и беговые маршруты.