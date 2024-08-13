Детскую поликлинику построят в Чехове к 2025 году

Детскую поликлинику на 500 посещений в смену построят в Чехове. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, работы проводят по нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас на площадке трудятся 56 рабочих.

«Сейчас строители производят кладку наружных стен первого этажа, монолитные работы по возведению второго этажа, вынос инженерных сетей из пятна застройки», — рассказали в министерстве.

Площадь здания поликлиники составит около 8,6 тысячи квадратных метров. Там будут работать педиатрическое отделение, кабинеты узконаправленных специалистов, неотложной помощи, УЗИ и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В области откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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