Детскую поликлинику отремонтируют в Дедовске в октябре

Во время ремонта поликлиники в Дедовске муниципального округа Истра выявили дополнительные скрытые работы, поэтому ранее объявленные сроки окончания реконструкции сдвинулись. Сейчас общестроительные мероприятия внутри здания полностью завершены, и специалисты уже собирают мебель.

Этажи поликлиники оформили в едином стиле согласно брендбуку. В учреждении установили новые двери, светильники, современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Однако строители в процессе столкнулись с дополнительными задачами.

«Мы докладывали об этом главе округа и в Министерство здравоохранения, и нам дополнительно выделили финансирование, чтобы после ремонта помещение стало максимально удобным, красивым, достойным детского населения Дедовска и прилегающих территорий», — подчеркнула главный врач Истринской больницы Анна Зайцева.

Сейчас рабочие завозят и собирают новую мебель: кресла, банкетки, стулья и столы. Строители завершают ремонт фасада и входной группы, которая станет общей для детской и взрослой поликлиник. После реконструкции в обновленных кабинетах будут вести прием участковые педиатры и узкие специалисты, там также разместят администрацию поликлиники.