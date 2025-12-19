Детскую поликлинику открыли в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

В жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном открыли современную детскую поликлинику. Группа компаний «Гранель» построила учреждение на первом этаже жилого дома на Парковой улице в рамках проекта комплексного развития территорий.

Поликлиника просторная, ее общая площадь составляет 516 квадратных метров. Учреждение является подразделением Долгопрудненской центральной городской больницы.

Оно полностью укомплектовано современным оборудованием, включая аппараты для ультразвуковой диагностики и электрокардиографии, а также специализированные офтальмологические приборы.

Юных пациентов принимают врачи самых востребованных специальностей: педиатры, оториноларинголог, травматолог-ортопед и офтальмолог.

Также для удобства родителей с детьми обустроили комнату матери и ребенка, а для экстренных случаев открыли кабинет неотложной помощи.

Мощность новой поликлиники позволяет принять до 95 детей в смену.

Жилой комплекс «Бригантина» продолжает активно развиваться. Построены уже 13 жилых корпусов, в которых разместили 6664 квартиры.

На территории работают четыре детских сада, а скоро появится еще один на 135 мест и поликлиника для взрослых.

На первых этажах домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Помимо подземных паркингов, работает многоуровневый наземный.

Для прогулок и отдыха благоустроена зеленая парковая зона возле канала имени Москвы, а рядом со школой № 7, прилегающей к жилому комплексу, возводят новый учебный корпус.