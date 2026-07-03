Детскую поликлинику открыли после ремонта в Одинцове

Прием юных пациентов стартовал в понедельник, 29 июня, и теперь ведется в полном объеме по утвержденному графику. Запись к врачам открыта, отделение функционирует в штатном режиме. Дети, прикрепленные к поликлинике, получают помощь в соответствии с действующими стандартами.

Благодаря ремонту были полностью обновлены входная группа, кровля и все внутренние помещения. Также подрядчик поставил в здание новую технику и оборудовал в коридорах комфортные зоны ожидания.

Всего медицинскую помощь в поликлинике получают более восьми тысяч детей. Прием ведут восемь врачей-педиатров. Кроме того, в здании расположены кабинеты врача-стоматолога, вакцинации, профилактики и фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ. В ближайшее время начнут работу физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты.

Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье». Поликлиника находится по адресу: улица Чистяковой, дом 10а.