Детскую поликлинику открыли после ремонта в Одинцове

На улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка после текущего ремонта возобновила работу детская поликлиника. Обновление здания позволило создать более комфортные условия для пациентов и расширить возможности учреждения.

Ремонт продолжался с октября 2025 года до конца июня 2026-го. Специалисты полностью обновили кровлю, привели в порядок входные группы, частично отремонтировали фасад, цоколь и отмостку.

Внутри заменили потолочные и напольные покрытия, обновили отделку стен, установили новые двери, сантехническое оборудование, электропроводку и мебель. Для посетителей оборудовали зоны ожидания и игровые пространства.

Медицинское учреждение получило новые возможности. В ближайшее время здесь начнет работать кабинет физиотерапии, а также будут вести прием специалисты рентген-кабинета.

Детская поликлиника на улице Чистяковой работает с 2014 года и обслуживает 8450 прикрепленных пациентов. В учреждении функционируют кабинеты врачей-педиатров и стоматолога, кабинеты вакцинации и профилактики, терминал самостоятельной записи к специалистам, а также фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ.