Детскую поликлинику открыли после ремонта в Чехове

В Чехове долгожданная детская поликлиника на 500 посещений в смену распахнула свои двери на улице Мира. Медицинскую помощь здесь будут получать около 30 тысяч юных пациентов.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и Правительству региона, отметив, что при их поддержке проект удалось реализовать. Заместитель благочинного церквей Чеховского округа иерей Дионисий (Пугачев) подчеркнул важность того, какой жизнью будет наполнено новое здание, и призвал обращаться к главному врачу — Спасителю.

В середине 1980-х годов на этом месте началось строительство корпуса, который так и не завершили, а дети заложили капсулу времени. Теперь она будет храниться в новой поликлинике. Строительство началось в 2023 году при поддержке губернатора в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 годы». Внутри разместились кабинеты педиатра, стоматолога, эндокринолога, дерматолога, аллерголога, комнаты неотложной помощи, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет. Заместитель министра здравоохранения Московской области Наталья Говорушкина выразила надежду, что яркие, красивые и удобные стены помогут снизить стресс у детей и родителей при посещении врача.

В планах — увеличить мощность до 800 посещений и внедрять новые методы лечения. Пациенты смогут получать всю необходимую помощь в стенах одного здания. Главный врач «Чеховской больницы» Александр Попов отметил, что учреждение оборудовано максимально необходимым диагностическим и лечебным оборудованием, это современнейшее здание, комфортное для маленьких пациентов и их мам. Депутат Государственной Думы Александр Коган сообщил, что при поликлинике открывается дневной стационар на 5–10 коек — ноу-хау, предложенное врачами и главой и не предусмотренное первоначальным проектом. Это позволит оказывать услуги, которые обычно требуют госпитализации, не кладя ребенка в больницу.

Для комфорта маленьких пациентов обустроены зоны ожидания и детские уголки, продумана удобная навигация, созданы уютные пространства. На территории появились детская площадка и велопарковка. Местная жительница Ирина Мелина отметила важность новой поликлиники как современного здания, которое поможет становиться здоровее, а также выразила надежду на привлечение молодых кадров и современное оснащение. В день открытия для детей и родителей устроили анимационную программу, экскурсию и сладкие угощения. В будущем медучреждение планируют сделать семейным, чтобы дети и родители могли проходить комплексные осмотры по проекту «Дни здоровой семьи».