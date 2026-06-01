Детскую поликлинику открыли на улице Мира в Чехове

Новую детскую поликлинику, которая в смену сможет принимать до 500 пациентов, открыли в Чехове. Современное здание находится на улице Мира.

Юные пациенты ранее посещали другие подразделения, а теперь необходимую помощь они смогут получить в одном месте.

«Сегодня открыли новую детскую поликлинику в Чехове, которая будет обслуживать почти 30 тысяч юных жителей округа. В этом году также планируем открыть еще четыре современных поликлиники для взрослых и детей — в Ногинске, Королеве и две в Одинцовском городском округе. Новые медучреждения позволяют создавать комфортные условия для пациентов и медицинских работников, а также повышать доступность качественной медицинской помощи рядом с домом», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В поликлинике разместили отделения неотложной помощи, педиатрии, стоматологии, кабинеты для ультразвуковых исследований, ЭКГ, функциональной и рентгенодиагностики.

Прием ведут как педиатры, так и специалисты узкого профиля, в том числе эндокринологи, дерматологи, аллергологи и другие.

Позже в медицинском учреждении появятся дневной стационар и отделение, где пациенты смогут проходить реабилитацию.