Детскую поликлинику открыли на улице Мира в Чехове
Новую детскую поликлинику, которая в смену сможет принимать до 500 пациентов, открыли в Чехове. Современное здание находится на улице Мира.
Юные пациенты ранее посещали другие подразделения, а теперь необходимую помощь они смогут получить в одном месте.
«Сегодня открыли новую детскую поликлинику в Чехове, которая будет обслуживать почти 30 тысяч юных жителей округа. В этом году также планируем открыть еще четыре современных поликлиники для взрослых и детей — в Ногинске, Королеве и две в Одинцовском городском округе. Новые медучреждения позволяют создавать комфортные условия для пациентов и медицинских работников, а также повышать доступность качественной медицинской помощи рядом с домом», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В поликлинике разместили отделения неотложной помощи, педиатрии, стоматологии, кабинеты для ультразвуковых исследований, ЭКГ, функциональной и рентгенодиагностики.
Прием ведут как педиатры, так и специалисты узкого профиля, в том числе эндокринологи, дерматологи, аллергологи и другие.
Позже в медицинском учреждении появятся дневной стационар и отделение, где пациенты смогут проходить реабилитацию.
В поликлинике установили современное оборудование, в том числе аппараты для рентгенов и УЗИ экспертного класса, а также ЛОР-комбайн.
Для удобства посетителей обустроили просторные зоны ожидания, игровые уголки и комнату здорового ребенка. Возле здания оборудовали велопарковку и детскую площадку.
Запись на прием доступна по номеру 122, в приложении «Добродел Здоровье», на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», а также в «Макс».