Детскую поликлинику открыли на Парковой улице в Долгопрудном

На Парковой улице в Долгопрудном открылась новая детская поликлиника. Учреждение, рассчитанное на 95 посещений в смену, находится на территории жилого комплекса «Бригантина».

Открытие поликлиники позволит сделать более доступной медицинскую помощь для юных пациентов. В учреждении будут работать педиатры, травматолог-ортопед, отоларинголог и офтальмолог. В здании уже установили современное оборудование, в частности аппараты для электрокардиографии и ультразвуковой диагностики. Кроме того, там предусмотрели отдельное пространство для матери и ребенка.

«В поликлинике организованы комфортные зоны ожидания приема врача, есть игровая. Работают отдельные кабинеты для пациентов с ОРВИ, справка в один шаг», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В учреждение можно записаться на портале государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота в Telegram и МАХ.