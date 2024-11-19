Детскую поликлинику на улице Мира в Чехове построят в декабре 2025 года

Глава городского округа Михаил Собакин проверил ход строительства четырехэтажной детской поликлиники на улице Мира. Подрядчик уточнил, что завершены монолитные работы, а полностью объект должны сдать в декабре 2025 года.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.

«Мы приступили к устройству ИТП, которое находится у нас в подвальном помещении. Там же мы делаем перегородки из кирпича подвального помещения. На данный момент у нас работает 45 рабочих, 4 ИТР и 2 единицы техники. Ведется кладка наружных стен четвертого этажа», — уточнила руководитель проекта Лилия Дикая.

Площадь новой детской поликлиники — 8,6 тысяч квадратных метров. Она состоит из одного подземного и трех надземных этажей. Также спроектирован технический этаж.

Поликлинику оснастят современным оборудование, а на территории увеличат количество парковочных мест. В здании оснастят залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, приемные физиотерапевтов и психологов, а также педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. Работы идут по графику.

«Строится детская поликлиника на 500 посещений в смену. На данный момент монолитные работы закончены. Устройство наружных стен из газово-бетонных блоков близится к завершению», — рассказал начальник строительного участка Денис Коваленко.

Детскую поликлинику строят в рамках национального проекта «Здравоохранение» в соответствии с программой «Наша поликлиника».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все поликлиники приведут к единому стандарту в этом году в Московской области.

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