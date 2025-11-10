Детскую поликлинику на улице Мира в Чехове откроют в 2026 году

Детскую поликлинику продолжают строить на улице Мира в Чехове. Она будет рассчитана на 500 пациентов в смену. Открыть поликлинику планируют в первом полугодии 2026 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, площадь здания составит 8,6 тысячи квадратных метров. Подрядчик уже приступил к укладке напольной плитки.

«На площадке задействовано более 120 рабочих и пять единиц техники. Готовность медицинского учреждения составляет 65%. Ведутся фасадные и кровельные работы, внутри здания устройство инженерных сетей, укладка напольной плитки, электромонтажные работы», — уточнили в ведомстве.

В поликлинике откроют отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов. Пациентов будут принимать эндокринологи, дерматологи, офтальмологи и другие врачи.

На территории проведут благоустройство.

Работы ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».