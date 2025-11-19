Детскую поликлинику на улице Мира в Чехове достроят к концу 2025 года

На улице Мира в Чехове идет возведение новой детской поликлиники. Сейчас готовность медучреждения составляет порядка 65%. Достроить объект здравоохранения планируют к концу 2025 года, а открыть — в начале 2026.

Ожидается, что четырехэтажная поликлиника сможет принимать до 500 юных пациентов в смену.

Площадь медучреждения составит более 8,5 тысячи квадратных метров. В нем откроют педиатрическое и стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики, кабинеты функциональной диагностики, массажа, залы для лечебной физкультуры и приемные физиотерапевтов и психологов.

В поликлинику поставят новейшее оборудования, в том числе три рентгеновских аппарата, которые уже закуплены.

Сейчас на объекте устраивают внутренние инженерные системы, навесной вентилируемый фасад и ведут благоустройство. Строительство проходит под контролем инспекторов подмосковного Главгосстройнадзора. При необходимости привлекаются сотрудники строительной лаборатории ГБУ «Мособлстройцнил».

Работы осуществляют по региональной госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в рамках нацпроекта «Активная и продолжительная жизнь».