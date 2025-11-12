Детскую поликлинику на улице Энтузиастов в Дубне построят к 2027 году

Детскую поликлинику начали строить на улице Энтузиастов в Дубне. Она рассчитана на 200 посещений в смену, а всего помощь в учреждении будут получать более восьми тысяч юных пациентов. Завершить работу планируют в 2027 году.

Подготовительные работы к возведению поликлиники на площадке уже начались, сообщили в областном Минстрое. Сейчас там устанавливают ограждения и расчищают территорию.

«На площадке ведется планировка территории, возведение временных ограждений, обустройство подъездных дорог и мест складирования материалов, прокладка временных коммуникаций для обеспечения строительства», — рассказал глава министерстве Александр Туровский.

В составе поликлиники создадут блоки неотложной помощи, педиатрии, функциональной диагностики, стоматологии и другие. Общая площадь здания превысит 10 тысяч квадратных метров. На территории обустроят парковки и места отдыха.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».