Детскую площадку в виде поезда установят в Павловском Посаде

На площади появятся арт-объекты и подсветка с узорами, вдохновленными Павловопосадскими платками. В центре установят световую композицию, которая в темное время будет проецировать красивые орнаменты на тротуар. Для гостей и жителей предусмотрят информационный стенд с историей города, а буквы с подсветкой и встроенной скамейкой станут фотозоной и источником света. Для детей создадут игровую площадку в виде поезда с горкой, кабиной машиниста и элементами для лазания.

Чтобы учесть поток пассажиров от станции и автовокзала, ширину тротуара увеличили до 3,5 метра, сделали удобную сеть дорожек и тропинок. Для транспорта предусмотрели парковку на 97 мест, десять из которых — для маломобильных людей. Помимо этого, в 60 метрах от станции обустроят автобусную остановку.