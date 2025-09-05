Детскую площадку в селе Молоди построят в Чехове

Сотрудники администрации Чехова и аппарата Совета депутатов округа разъяснили жителям села Молоди, как можно реализовать проект по строительству детской игровой площадки. Этой теме посвятили выездную встречу с инициативной группой населенного пункта.

Для программы инициативного бюджетирования жители предлагают проект по благоустройству, который выставляют на конкурсный рейтинговый отбор. Затем идею по обновлению территории частично профинансируют сами жители, а также муниципалитет и область.

«Разъяснили местным жителям порядок участия в программе инициативного бюджетирования, целью которой является строительство новой детской игровой площадки. Это важно, так как забота о детях и создание комфортной городской среды являются приоритетом для нашего сообщества», — рассказала Галина Козина.

На встрече обсудили и другие вопросы. Например, ремонт и освещение дорог, ливневых стоков и тротуаров. Их депутаты и администрация взяла на контроль.