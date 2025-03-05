Детскую площадку установят в рабочем поселке Рязановский

Новую игровую площадку оборудуют до конца августа. Жители узнали об этом на прошедшем заседании выездной администрации, посвященном вопросам развития и благоустройства поселка.

Игровая зона расположится на пересечении улиц Ленина и Чехова, занимая площадь в 450 квадратных метров. Помимо вопроса установки детской площадки, на встрече были затронуты и другие темы. Жители подняли вопросы благоустройства, газификации и даже изменения статуса поселка на село.

«Как хорошо, что есть возможность принимать участие в таких встречах, высказывать свое мнение и участвовать в жизни округа. Вопросов я сегодня задала много. Мне обещали, что все наладится. Все сделают и по всем вопросам ответят», — поделилась жительница поселка Елена Золотова.

Всего в выездном заседании администрации приняли участие около 60 человек.