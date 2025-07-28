Детскую площадку установят в микрорайоне Колычево в Коломне

В городском округе Коломна продолжается реализация программы «Модернизация губернаторских детских игровых площадок» на 2025 год. В перечень благоустраиваемых территорий вошли как городские, так и сельские населенные пункты.

Новые современные игровые комплексы уже установлены в деревне Зарудня, селе Пирочи и парке «Дубовая роща». В данный момент завершаются работы по монтажу четвертой площадки на улице Девичье Поле, 2д.

На всех новых площадках предусмотрены скамейки, урны, информационные стенды и ограждения по периметру. Для безопасности детей уложено резиновое покрытие, а также проведено освещение и установлено видеонаблюдение, интегрированное в систему «Безопасный регион».

«Программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева действует в регионе с 2013 года. За последние пять лет в нашем округе установили 29 новых площадок. Еще пять обновили в прошлом году, и четыре — в этом. Работа продолжается», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.