Детскую площадку установят на улице Полевой во Фрязине

В округе активно продолжаются работы по установке новой детской площадки возле дома № 3 на улице Полевой. Проект направлен на создание комфортного и безопасного пространства для игр и отдыха детей.

Личный контроль за ходом работ осуществляет депутат Алексей Коночев, который провел инспекцию, чтобы убедиться в качестве и своевременности выполнения всех этапов монтажа. В ходе строительных работ специалисты не только устанавливают современное и безопасное игровое оборудование, но и приводят в порядок прилегающую территорию — убирают строительный мусор.

«Обращаюсь к родителям с настоятельной просьбой: проведите, пожалуйста, с детьми повторные разъяснительные беседы о недопустимости проникновения на строящиеся или огороженные территории», — сообщил Алексей Коночев.

Согласно информации, предоставленной МБУ «Городское Хозяйство», завершение всех работ по установке и благоустройству детской площадки планируется к 26 сентября. Жители Фрязина имеют возможность участвовать в улучшении инфраструктуры: свои предложения и идеи по развитию наукограда можно направлять напрямую главе округа, записавшись на личный прием по телефону: 8(496) 255-53-25.