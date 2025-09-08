Детскую площадку установили в Раменском

Во дворе домов № 4, № 6 и № 6а по улице Мичурина открылась новая детская площадка, отличающаяся не только безопасностью и функциональностью, но и «математическим» дизайном. Игровая зона предназначена для детей в возрасте от трех до двенадцати лет.

На площади в 150 квадратных метров было уложено безопасное прорезиненное покрытие, которое минимизирует риск травм при падениях. Здесь установлен игровой комплекс, включающий в себя горки, качели, качалку на пружине и развивающий балансир. Особенностью площадки является ее тематическое оформление с использованием элементов счета и цифр.

«Мы с жителями давно планировали замену устаревшего игрового оборудования. В этом году во дворе выполнили комплексное благоустройство: обновили асфальт, установили современную детскую площадку с учетом пожеланий семей, проживающих в микрорайоне», — сообщил директор территориального управления «Кратово» Алексей Емельянов.

В рамках благоустройства двора также были заменены скамейки и урны, обновлена система освещения, посеян новый газон и установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.