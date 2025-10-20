Детскую площадку установили в Электрогорске

На улице Ленина в Электрогорске появилась детская площадка и благоустроенная зона отдыха. В рамках проекта благоустройства были проложены пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, а вдоль них установлены скамейки и урны.

«Раньше на этом месте был пустырь. Пройти через него было непросто: грязь и слякоть заставляли жителей идти в обход. На проблему обратили внимание, и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева здесь обустроили зону отдыха под открытым небом», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

В центре новой зоны отдыха разместился игровой комплекс для детей разных возрастов, а также баскетбольная площадка. Вся территория площадки покрыта специальным резиновым покрытием, которое обеспечивает безопасность детей во время игр и предотвращает травмы.