Детскую площадку установили на улице Супруна в Щелкове

Новая детская площадка представляет собой многофункциональное пространство, включающее пять различных зон, специально разработанных для детей в возрасте от трех до 12 лет. Игровой комплекс оснащен разнообразными видами качелей, горками разной высоты и конфигурации, а также спортивными снарядами.

Особое внимание при создании детской площадки было уделено вопросам безопасности. Все элементы конструкции изготовлены из ударопрочных и травмобезопасных материалов, которые обладают амортизирующими свойствами и смягчают удар при падении.

«Таким образом, родители могут быть уверены в безопасности своих детей, находящихся на площадке. Новая детская площадка на улице Супруна стала не только местом для развлечений, но и важным элементом благоустройства микрорайона Чкаловский, способствующим созданию комфортной и благоприятной среды для жизни и развития детей», — сообщил представитель подрядчика.