Детскую площадку установили на проспекте Ленина в Егорьевске

В муниципальном округе Егорьевск на проспекте Ленина, возле дома № 6, торжественно открылась новая детская площадка. Площадь новой игровой локации составляет 100 квадратных метров и включает в себя все необходимые элементы для полезного времяпрепровождения детей разных возрастов.

Здесь есть и горка, и разнообразные качели, и другие игровые элементы, способствующие развитию физической активности, координации и воображения маленький посетителей. Особое внимание уделено безопасности: на всей территории площадки уложено современное травмобезопасное покрытие, которое смягчает удары при падениях и предотвращает получение травм.

Для удобства родителей рядом с детской площадкой установлена скамейка. Администрация округа не останавливается на достигнутом и планирует продолжить работу по улучшению детской инфраструктуры.