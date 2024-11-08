Безопасность детской площадки на Молодежной улице проверили в Балашихе

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова провела осмотр новой детской игровой площадки на Молодежной улице в микрорайоне Заря. В ходе рабочей поездки она вместе с жителями округа проверила функциональность, безопасность и внешний вид площадки.

На площадке расположены девять спортивно-игровых элементов, предназначенных для детей в возрасте от двух до 12 лет. Во время осмотра депутата и жителей порадовало, что игровые конструкции находятся в отличном состоянии, а на территории соблюдены чистота и порядок.

Новая детская игровая площадка была установлена в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» по многочисленным обращениям граждан. Эта инициатива направлена на создание комфортных и безопасных условий для детей и их родителей.

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