Детскую площадку приведут в порядок во Фрязине

В округе проведут реконструкцию детской площадки, расположенной у дома № 1 по Вокзальной улице. Решение о приведении игровой зоны в порядок было принято после визита первого заместителя главы округа Сергея Горячева, который лично оценил состояние объекта и выслушал обращения обеспокоенных жителей.

Поводом для инспекции послужили жалобы на неудовлетворительное состояние и плохое содержание детской площадки. В ходе осмотра Сергей Горячев отметил ряд проблем, требующих немедленного решения. Во-первых, значительная часть скамеек находилась в неудовлетворительном состоянии. Во-вторых, отсутствовало баскетбольное кольцо. В-третьих, игровые конструкции нуждались в обновлении.

«Мы несем ответственность за безопасность и комфорт наших юных жителей. Все выявленные недостатки будут устранены в максимально сжатые сроки», — сообщил Сергей Горячев.

В рамках предстоящих работ планируется заменить или отремонтировать все изношенные элементы, восстановить баскетбольное кольцо и установить новые скамейки. Администрация призывает местных жителей участвовать в жизни округа и вносить свои предложения по улучшению наукограда. Для оперативного решения проблем и реагирования на жалобы граждан, действует портал «Добродел», где специалисты рассмотрят все обращения и примут необходимые меры в установленные сроки.