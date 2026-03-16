Детскую площадку приведут в порядок в Кратове

В Доме культуры «Мир» поселка Кратово состоялось очередное заседание «выездной администрации». Этот формат прямого взаимодействия жителей с властью продолжает доказывать свою эффективность: на встречу пришли руководители профильных подразделений округа, чтобы в режиме реального времени разобрать жалобы и предложения сельчан.

Одним из наиболее острых вопросов, поднятых в ходе встречи, стало состояние игровой зоны во дворе двухэтажных домов на пересечении улиц Ленгника и Кирова. Местная жительница Алла Новикова от лица всех родителей микрорайона обратила внимание властей на то, что детская площадка за зиму пришла в неудовлетворительное состояние. По словам жительницы, игровые конструкции нуждаются в техническом обслуживании и ремонте, а сама территория требует качественной очистки от остатков снега и наледи.

Представители администрации Раменского округа отреагировали незамедлительно: объект был взят на особый контроль. В ближайшие дни специалисты проведут дефектовку игровых элементов, устранят поломки и обеспечат безопасный доступ к площадке, очистив ее от снежных завалов. Всего в ходе выездного приема было зафиксировано 26 официальных обращений. Тематика вопросов охватила практически все сферы жизни поселка: ЖКХ и благоустройство, дороги и транспорт, социальный блок и земельно-имущественные отношения.

Все поступившие заявки были внесены в протокол и переданы в соответствующие ведомства для подготовки официальных ответов и исполнения работ. Контроль за сроками реализации решений будет осуществляться администрацией округа.