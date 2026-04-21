Детскую площадку подмосковного производителя открыли в Дубае

Подмосковный производитель детских площадок «Лебер» реализовал международный проект в Объединенных Арабских Эмиратах. Новая игровая зона появилась в районе Business Bay в Дубае.

В Министерстве инвестиций Московской области отметили, что оборудование, изготовленное на предприятии в Мытищах, установили всего в нескольких минутах от одной из главных достопримечательностей города — небоскреба Бурдж-Халифа.

Игровое пространство рассчитано на самых маленьких посетителей и спроектировано с акцентом на безопасность и развитие. Конструкция включает закрытые тоннели, интерактивные панели с тактильными элементами и другие детали, стимулирующие двигательную активность и сенсорное восприятие.

При создании площадки использовали качественные материалы — в том числе премиальную древесину и прочный металл, обработанный по фирменной технологии защиты от коррозии. Все элементы адаптировали к климатическим условиям региона.

Проект стал очередным шагом компании на рынке Ближнего Востока. В начале года объемы продаж продукции бренда в странах Персидского залива выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, что свидетельствует о растущем спросе на российские решения в сфере городской среды.

Появление площадки в одном из престижных районов Дубая подтверждает способность компании «Лебер» работать в сегменте премиальной застройки и интегрировать свои разработки в современные урбанистические пространства мирового уровня.