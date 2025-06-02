Детскую площадку отремонтируют в Щелкове

В администрации округа сообщили о планах комплексного благоустройства двора, который находится между домами № 8 и № 10 на улице Беляева. В скором времени здесь начнутся масштабные работы.

Подрядчикам предстоит выполнить широкий спектр задач: от ремонта и расширения проездов для автомобилей до создания пешеходных тротуаров и организации дополнительных парковочных мест. Особое внимание уделят и маленьким жителям микрорайона — для них отремонтируют детскую площадку. Ее обновят: установят новые игровые конструкции, скамейки для отдыха и урны, а также высадят зеленые насаждения. Для повышения безопасности движения по двору планируется установить искусственную дорожную неровность — «лежачего полицейского».

Работы по благоустройству стартуют уже в августе. Планируется, что все мероприятия будут завершены к сентябрю. В этом году в рамках региональной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий» в округе обновят сразу 12 дворов.