Детскую площадку отремонтируют в подольской деревне Новоколедино

Деревня строилась как коттеджный поселок около Коледино. Свое официальное название она получила в 2005 году.

Местные активисты обратились в администрацию муниципалитета с просьбой отремонтировать детскую игровую площадку. Евгений Градсков распорядился начать работы на территории.

Все замечания и предложения, полученные в ходе проверки, уже переданы профильным службам для оперативного решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в программу благоустройства в регионе вошли 90 мест. Это 24 пешеходные площади, 12 парков, 14 скверов, восемь детских скверов, 12 лесопарков и 13 катков и скейтпарков. Большинство из них уже открылись, еще 29 заработают до конца года.

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