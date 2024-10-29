Детскую площадку отремонтируют в Юбилейном микрорайоне Подольска

Традиционный обход территорий провел в микрорайоне Юбилейный заместитель главы Подольска Вадим Буров. Итогом мероприятия стало поручение о ремонте детской площадке во дворе дома № 28А.

Вадим Буров также поручил коммунальщикам более тщательно убирать с улиц опавшие листья. Кроме того, приведут в порядок контейнерную площадку и вывезут мусор около дома № 26 по улице Юбилейной.

Государственная программа модернизации тепловых сетей реализуется в микрорайоне, уже выполнено почти 40% необходимых работ. Новые коммуникации подключили к части жилых домов, но до окончательного завершения процесса тепло подается по старым сетям, которые проверены и готовы к отопительному сезону.

Такие обходы проводятся в городском округе Подольск регулярно. Все сделанные замечания и поручения оперативно берут в работу профильные специалисты.

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