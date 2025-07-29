Детскую площадку отремонтируют на улице Луговой во Фрязине

В округе получила резонанс ситуация, связанная с состоянием детской площадки, расположенной на улице Луговой между домами № 33 и 35. Жители выразили обеспокоенность в связи с неисправностью лестницы, ведущей к игровому комплексу.

По словам фрязинцев, сломанная конструкция представляет опасность для детей, которые могут получить травмы во время игр на площадке. Обеспокоенные родители обратились к местным властям с просьбой принять меры по устранению неисправности. Администрация округа оперативно отреагировала на сигнал жителей и приняла решение об ограждении игрового комплекса, чтобы временно ограничить доступ к опасной зоне.

В официальном комментарии пресс-служба администрации наукограда сообщила, что ремонт лестницы запланирован на 5 августа.

Свои идеи по улучшению городской среды можно сообщать главе округа, предварительно записавшись на личный прием по телефону: 8(496) 255-53-25. Кроме того, для жалоб и обращений существует портал «Добродел», где специалисты рассмотрят все обращения и постараются решить проблемы в установленный срок.