Детскую площадку открыли во дворе дома № 8 на Пролетарской улице в Балашихе

Во дворе дома № 8 по Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, открыли новую детскую площадку площадью 450 квадратных метров. В день открытия для маленьких посетителей организовали праздничное мероприятие с песнями, танцами, подвижными играми и воздушными шариками.

Тематика новой площадки посвящена науке. Игровые элементы украшены изображениями химических соединений, математических графиков и колб для опытов, а безопасное прорезиненное покрытие площадки оформлено схемой строения атома.

«В центре установлен трехъярусный городок с большими горками из поликарбоната, есть много подвижных элементов — качели-гнездо, двойные качели, балансиры, спортивные элементы. Для малышей установлена песочница. Кроме того, мы благоустроили двор в целом — здесь появились газоны, разметка на парковке вблизи домов, больше лавочек для отдыха. Постарались учесть пожелания жителей разного возраста», — отметила исполняющая обязанности начальника управления благоустройства администрации Балашихи Юлия Левковская.

Детская площадка была установлена в рамках губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды». Эта инициатива направлена на создание безопасных и современных пространств для детей и улучшение качества жизни в городе.

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