Детскую площадку открыли в селе Старая Кашира округа Ступино

Дети и взрослые села Старая Кашира получили возможность проводить больше времени на свежем воздухе. Для них построили новую современную детскую площадку.

На праздник по поводу открытия сельчане пришли целыми семьями. Мероприятие посетил и глава городского округа Сергей Мужальских. Он рассказал, что с просьбой построить игровой комплекс к нему обратились сельчане год назад.

«Выездную администрацию мы проводили в соседнем населенном пункте, в Городище. И к нам подошли жители и попросили установить здесь детскую игровую площадку. Игровую площадку мы сделали и в торжественной обстановке открыли. Дети довольны, это самое главное», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Играть на площадке будет безопасно. Комплекс оснастили современным прорезиненным покрытием. Ребята смогут выбрать себе развлечение на любой вкус. Есть горки, качели, балансир, не забыли также про лавочки, урны и освещение.

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