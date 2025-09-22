Детскую площадку открыли в поселке Румянцево в Истре

Игровая площадка появилась в поселке Румянцево у дома № 27а на улице Садовой. По традиции открытие прошло в торжественной обстановке: с музыкой, аниматорами и сладкими угощениями.

Новый комплекс включает в себя современные игровые модули, безопасное ударопоглощающее покрытие и малые архитектурные формы. Все оборудование произведено в России и в строгом соответствии с современными стандартами качества. Жители также отмечают, что рядом с площадкой провели и озеленение территории, что тоже сказалось на общем виде двора.

С начала сентября это уже десятая площадка, открытая на территории муниципального округа Истра. Напомним, новые игровые комплексы появились в Дедовске, в селах Рождествено, Онуфриево и Новопетровское, в поселке Курсаково и в деревне Бужарово.