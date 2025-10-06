Детскую площадку открыли в деревне Давыдово

В деревне Давыдово состоялось открытие новой, современной детской площадки, ставшей настоящим подарком для юных жителей и их родителей. Игровой комплекс расположился во дворе дома № 4 на улице 2-й микрорайон, предлагая детям разнообразные возможности для активного отдыха и развития.

Качели, высокая горка с трубой, «паутина», многофункциональный игровой комплекс и песочница для самых маленьких — все это заняло свое место на новой площадке. Для удобства родителей были установлены лавочки, а для обеспечения безопасности юных посетителей на всей территории площадки было уложено мягкое прорезиненное покрытие, минимизирующее риск травм.

В рамках обновления все устаревшие элементы были заменены на новые конструкции, скорректировано расположение игровых зон с учетом особенностей местности и расположения коммунальных сетей, перенесены опоры для светильников, а также установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивающие дополнительную безопасность. Открытие новой площадки стало настоящим праздником для жителей Давыдово. Артисты Дома культуры «Триумф» развлекали детей играми и конкурсами.