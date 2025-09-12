Детскую площадку открыли в деревне Бутурлино в Серпухове

На месте, где раньше было пустое поле, теперь появилось современное, яркое и безопасное пространство для игр и досуга. В открытии новой детской игровой площадки приняли участие глава Серпухова Алексей Шимко, депутаты Московской областной думы Татьяна Карзубова и окружного совета Юлия Громова.

Объект в деревне Бутурлино построили по просьбе настоятеля храма иерея Михаила Никитина. Открытия с нетерпением ждали воспитанники воскресной школы, которая существует более 20 лет. Ранее ближайшая игровая площадка находилась только в поселке Пограничный.

На территории установили игровые и спортивные элементы, лавочки, урны, ограждение, обустроили подходы к площадке. Подрядчик использовал только экологичные материалы.

Глава городского округа Алексей Шимко сообщил, что всего в этом году в Серпухове модернизируют 34 детские площадки, четыре из них по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.