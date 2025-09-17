Детскую площадку открыли на улице Михалевича в Раменском
Новый игровой комплекс стал точкой притяжения для всех семей ближайших домов, отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Осмотрев площадку, он провел обход ближайших территорий.
Первые юные гости уже успели оценить все возможности новой площадки. Немного фантазии, и вот уже можно представить себя кем угодно — скалолазом, акробатом или ковбоем.
«Тут очень хорошие горки и атмосфера. Мы играем в мячики, еще я очень люблю кататься на качелях», — поделился житель Раменского Рома Карлашов.
Мать Ромы еще помнит какой площадка была до преображения. Поэтому внимательно наблюдала за процессом строительства. Ей важно, чтобы ребенок не только хорошо проводил время, но и безопасно.
«Здесь была старенькая площадка. Ну, дети всегда играли, мимо не проходили. Раньше здесь кстати, горка деревянная стояла. Сейчас прекрасно. Мне очень нравится, когда дворы благоустраиваются, и детям очень нравится, это видно. Безопасно, ребенок если даже упадет, не разобьет коленки», — отметила Наталья Карлашова.