Детскую площадку открыли на улице Чехова в Лобне

Новое игровое пространство появилось во дворе дома № 14 по улице Чехова благодаря программе инициативного бюджетирования. Торжественное открытие площадки прошло с участием первых посетителей — детей и их родителей.

Глава городского округа Анна Кротова отметила, что реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям жителей, администрации Лобни и поддержке заместителя председателя Московской областной думы Игоря Чистюхина.

«Создание благоприятных условий для подрастающего поколения остается одним из основных приоритетов администрации», — подчеркнула Анна Кротова.

Напомним, в текущем году в городском округе обновили 33 детские площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в следующем году в регионе благоустроят 77 общественных пространств, среди которых 56 малых скверов, 21 площадь и пешеходная зона, 17 парков, 13 скверов, по девять лесопарков и набережных, шесть стел, а также два велосипедных маршрута.