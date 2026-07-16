Детскую площадку открыли на Мирной улице в Лобне

Благоустройство общественных пространств активно продолжается в городском округе. Новая игровая площадка появилась во дворе дома № 25 по Мирной улице.

Несмотря на дождь, открытие площадки прошло в праздничной атмосфере. Юные жители близлежащих домов первыми опробовали новые игровые элементы. Для ребят организовали занимательную программу. Сотрудники дома культуры «Красная поляна» и центра досуга «Восточный» устроили развлекательное шоу с аниматорами, танцами и конкурсами.

Глава Лобни Анна Кротова по традиции подготовила сюрприз для маленьких гостей — детей угостили мороженым, соками и сладостями.

Эта детская площадка стала уже шестой, открытой в летнем сезоне в Лобне. Новые игровые элементы уже установлены на 26 объектах округа.