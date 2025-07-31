Детскую площадку откроют в деревне Лаптево в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошла встреча заместителя главы округа Нодара Бощевана с местными жителями и старостами. Главной темой стало улучшение инфраструктуры и повышение комфорта проживания в деревне.

Одним из ключевых вопросов стало открытие новой детской площадки. По просьбе родителей здесь установят камеры видеонаблюдения до конца августа.

Также обсудили вопрос установки павильона на дороге, находящейся в ведении региональных служб. Получено положительное решение, и в скором времени появится удобная остановка.

Состояние дороги и обочины на выезде из Лаптево — еще одна важная тема. Будут направлены запросы в соответствующие ведомства для поиска оптимального решения. Результаты рассмотрения сообщат старосте.

«Продолжаем работать над улучшением качества жизни в деревне Лаптево. Дополнительно с жителями также обсудили планы по дальнейшему благоустройству деревни, включая озеленение и создание зон отдыха для детей и молодежи», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Напоминаем, что по вопросам содержания территорий можно обращаться по телефону горячей линии: 8(800)201-67-47.