Детскую площадку обустроят на Солнечной улице в Жуковском

Во дворе жилого дома на улице Солнечной планируется установка современной детской игровой площадки. Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак на городском оперативном совещании.

Ранее, в начале июля, в этом районе произошел провал канализационного коллектора, который стал причиной подтопления и других неудобств для жителей. Коммунальные службы оперативно отреагировали: провели восстановительные работы, откачали сточные воды, предотвратив отключение водоснабжения и канализации, а также очистили подтопленный паркинг на улице Гудкова, 22. В дополнение к этим мерам была проведена дезинфекция территории между домами № 6, 8 и 10 по улице Солнечной.

Глава города подчеркнул, что новая детская площадка должна быть построена в текущем году и станет важным элементом благоустройства дворовой территории, обеспечивая детям безопасное и комфортное пространство для игр и отдыха.