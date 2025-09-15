Детскую площадку обустроили в селе Ямкино Богородского округа

В Богородском округе продолжается активная работа по благоустройству общественных пространств и дворов. В рамках этой инициативы была установлена новая игровая площадка в селе Ямкино, которая станет радостью для детей всех возрастов.

На улице Центральной усадьбы, 10, разместилась современная площадка на тему «Дендрология», занимающая 450 квадратных метров. Не так давно завершилась укладка резинового покрытия, что делает игру на этой площадке безопасной и комфортной. Площадка расположена рядом со спортивным полем и зоной для выполнения норм ГТО, создавая тем самым полноценный кластер для активного отдыха.

В этом году запланировано установить восемь губернаторских площадок, из которых шесть уже готовы. В список населенных пунктов, где появятся новые игровые зоны, входят село Кудиново, деревни Ельня, Большое Буньково и Боровково, а также город Ногинск. Такие инициативы способствуют не только улучшению качества жизни, но и созданию комфортной и безопасной среды для детей в регионе.