Детскую площадку обновят в деревне Сидориха городского округа Чехов

В деревне Сидориха городского округа Чехов активно продолжаются работы по обустройству новой детской площадки. По поручению главы округа Михаила Собакина, контроль за ходом работ осуществляет его заместитель Алексей Родин.

Уже завершены основные подготовительные работы. Создано асфальтобетонное основание площадью 200 квадратных метров, оборудован подход к площадке и установлен информационный стенд. Рабочая бригада уже приступила к установке игровых элементов, которые станут основой будущей площадки.

В ближайшие дни планируется укладка бесшовного резинового покрытия, установка металлического ограждения, а также подготовка опор для уличного освещения, лавочек и урн. Все работы выполняются с учетом современных стандартов и требований безопасности.

Алексей Родин совместно с сотрудниками управления благоустройства администрации и представителями подрядной организации обсудили ключевые аспекты реализации проекта, уделив особое внимание качеству выполнения работ и соблюдению технологий.

«Площадка станет центром притяжения для детей и их родителей, создавая пространство для активного отдыха и общения. Все элементы будут соответствовать современным стандартам и требованиям безопасности», — подчеркнул Алексей Родин.

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