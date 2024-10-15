Детскую площадку обновят у дома № 50 на улице Свердлова в Балашихе

На улице Свердлова в Балашихе возле дома № 50 идут работы по обновлению детской площадки, инициированные по просьбам местных жителей. Сейчас рабочие укладывают безопасное прорезиненное покрытие. Ранее они отремонтировали тротуары вокруг игровой зоны.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин обсудил проект работ с жителями в рамках «срочных выездных администраций». В планах также установка лавочек и урн вокруг площадки, а игровой городок будет дополнительно освещен уличными фонарями для повышения безопасности и комфорта детей.

Кроме того, комплексное благоустройство продолжается на улице Свердлова вблизи домов № 46 и 52/2, а также на улице Майкла Лунна возле дома № 4. Здесь также обновляют детские городки, монтируют новые игровые комплексы, создают воркаут-зоны и устанавливают дополнительные лавочки и урны.

Все проводимые работы являются частью программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая направлена на улучшение качества жизни горожан. Ожидается, что завершение всех работ значительно повысит привлекательность и функциональность общественных пространств в Балашихе.

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