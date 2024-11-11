Детскую площадку обновили на улице Батырева в Подольске

С просьбой о ремонте площадки в администрацию округа обратились жители домов на улице Батырева. Теперь на территории, занимающей площадь около 200 квадратных метров, появилось все, что нужно детям для активного и безопасного отдыха.

Специалисты отремонтировали игровые элементы и заменили покрытие. На площадке есть качели и турники, большая горка и просторная зона, где могут бегать и играть как малыши, так и дети школьного возраста.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что всего в 2024 году в муниципалитете обновят 16 детских площадок. Уже выполнены работы на объектах в деревнях Малое Брянцево, Борисовка и Стрелково. На всех площадках обустроили безопасное покрытие, установили новые карусели, горки и качели. Власти уже начали составлять список объектов, которые будут модернизированы в следующем году.

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