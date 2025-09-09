Детскую площадку обновили на проспекте Ленина в Балашихе
В жилом комплексе «Жемчужина Виктории» в Балашихе завершился капитальный ремонт детской площадки. Работы по обновлению игровой зоны по адресу проспект Ленина, 72 провела управляющая организация ООО «УК Виктория 5».
Ремонт стал возможен благодаря инициативе и обращениям жителей, которые отметили необходимость замены устаревших и изношенных элементов площадки. Специалисты демонтировали старые конструкции и установили новые современные детали: горки, качели и спортивные снаряды, рассчитанные на детей различных возрастных групп.
Обновленная площадка стала безопасным и удобным местом для отдыха и активных игр детей из ближайших домов.
Благоустройство дворовых территорий — одна из приоритетных задач администрации городского округа Балашиха. Создание комфортной и безопасной городской среды находится под постоянным контролем местных властей. \
Заместители главы округа регулярно проводят обходы жилых районов, проверяя состояние многоквартирных домов и прилегающих территорий.
Жители Балашихи всегда могут обратиться с вопросами и предложениями по улучшению состояния дворовых и общественных пространств.
Совместные усилия управляющих организаций, администрации и граждан направлены на создание условий, в которых каждый сможет чувствовать себя комфортно и безопасно.