Детскую площадку обновили на проспекте Ленина в Балашихе

В жилом комплексе «Жемчужина Виктории» в Балашихе завершился капитальный ремонт детской площадки. Работы по обновлению игровой зоны по адресу проспект Ленина, 72 провела управляющая организация ООО «УК Виктория 5».

Ремонт стал возможен благодаря инициативе и обращениям жителей, которые отметили необходимость замены устаревших и изношенных элементов площадки. Специалисты демонтировали старые конструкции и установили новые современные детали: горки, качели и спортивные снаряды, рассчитанные на детей различных возрастных групп.

Обновленная площадка стала безопасным и удобным местом для отдыха и активных игр детей из ближайших домов.