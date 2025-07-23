Детскую площадку обновили на Пионерской улице в Балашихе

В Балашихе завершились работы по комплексному обновлению детской площадки на улице Пионерская, 14. Новый облик любимого места отдыха жителей микрорайона Железнодорожный будет официально представлен на праздничном открытии 25 июля в 17:00.

Площадь обновленной площадки составляет 450 квадратных метров. В ходе модернизации здесь установили современное и безопасное игровое оборудование, рассчитанное на детей от двух до 14 лет. Особое внимание уделено спортивной зоне — теперь она оснащена всем необходимым для занятий на свежем воздухе.

Покрытие территории заменено на яркое и комфортное ударопоглощающее покрытие, соответствующее высоким стандартам безопасности. Для самых маленьких организована отдельная песочная зона, где малыши смогут играть в уютной и защищенной среде. Кроме того, на площадке установлена система освещения и видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность и удобство даже в вечернее время.

В день открытия для жителей микрорайона приготовлена насыщенная программа с концертом, мастер-классами и угощениями, которые сделают праздник по-настоящему запоминающимся.

Отметим, что в рамках ежегодной программы благоустройства в 2025 году в городском округе Балашиха появится 30 новых современных детских площадок в 18 дворах. Также планируется заменить 250 игровых элементов на уже существующих территориях, что позволит сделать детский отдых еще комфортнее и безопаснее.