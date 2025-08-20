Детскую площадку на улице Новая отремонтируют в Серпухове в сентябре

В социальных сетях жители округа начали активно обсуждать ход ремонтных работ на детской площадке, расположенной по адресу: улица Новая, дом № 6. Обеспокоенность горожан вызвала затянувшаяся реконструкция, и вопросы о сроках завершения работ были адресованы администрации округа.

Администрация оперативно отреагировала на обращения жителей, предоставив подробные разъяснения о текущем состоянии работ и планах на будущее. В официальном сообщении пресс-службы администрации округа отмечается, что грунт, временно размещенный на территории площадки, является плодородной почвой, которая специально подготовлена для последующего озеленения прилегающей территории. Этот этап необходим для создания пространства вокруг детской площадки.

По завершении основных работ по асфальтированию территории планируется высадка газона. Все работы по благоустройству и обустройству детской площадки планируется полностью завершить до 8 сентября.