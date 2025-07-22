Детскую площадку на улице Маяковского отремонтировали в Пушкино

Жители одного из домов по улице Маяковского в городе Пушкино обратились в администрацию округа через портал «Добродел» с просьбой улучшить состояние детской площадки во дворе. Управляющая организация «ЖЭУ Пушкино» оперативно отреагировала на обращение и приступила к выполнению работ.

Детскую площадку установили в 2021 году в рамках благоустройства двора. Несмотря на скромные размеры она всегда была уютным местом для отдыха и сочетала в себе игровые и спортивные элементы. Если к спортивной части претензий у жителей не возникло, то состояние игровых конструкций вызывало обеспокоенность.

Коммунальщики отремонтировали и покрасили качели и карусели, а также обновили лавочки. Кроме того, была проведена уборка территории, включая удаление мелкого мусора и приведение в порядок резинового покрытия.

Оценить проделанную работу вместе с жителями и представителями управляющей организации прибыла уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова. Результаты ремонта удовлетворили всех присутствующих.